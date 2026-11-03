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Midterm 2026, l’appello di Elon Musk su X: “Oggi votate rosso”

AdnKronos

Midterm 2026, l’appello di Elon Musk su X: “Oggi votate rosso”

Mar, 03/11/2026 - 19:38

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(Adnkronos) – Il miliardario Elon Musk lancia un appello su X per chiamare al voto a favore dei Repubblicani. "Oggi votate rosso" ha scritto sui social oggi, martedì 3 novembre, nel giorno delle elezioni di Midterm.  Musk ha donato 466 milioni di dollari alla campagna elettorale dei Repubblicani. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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