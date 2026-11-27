CATANIA (ITALPRESS) – Il contrasto alla criminalità organizzata, la trasparenza della pubblica amministrazione e la tutela delle imprese che operano nel rispetto delle regole. Sono stati questi i temi al centro dell’incontro tra Francesco Curcio, procuratore della Repubblica di Catania, insieme al maggiore Salvatore Mancuso, responsabile della Sezione di Polizia giudiziaria, e gli imprenditori di Confindustria Catania, nella sede dell’associazione. Il magistrato ha posto l’accento su cinque concetti: il parassitismo della mafia, le infiltrazioni criminali, la concorrenza sleale, il caporalato e l’ambiente.

“Esiste ancora una criminalità organizzata parassitaria – ha detto Francesco Curcio, per l’occasione accompagnato dal comandante della Sezione di polizia giudiziaria del suo ufficio, maggiore Salvatore Mancuso – la quale guarda ai profitti illeciti come il fine (estorsioni, ndr). Ma esiste anche una mafia dinamica che da un lato tenta di infiltrarsi per controllare le attività imprenditoriali lecite e dall’altro essa stessa diventa imprenditrice attraverso i cosiddetti prestanomi. Qui il panorama diventa più complesso, in quanto la mafia per fare soldi non rispetta le regole del mercato. C’è il caporalato e la ‘tratta’ e infine l’ambiente, nell’ambito del quale la classe politica ha tenuto comportamenti opachi. Penso all’inquinamento e ai rifiuti”.

E nel dibattito che ne è scaturito è stata sollevata la questione legata alla gestione del servizio di raccolta nel capoluogo, che da anni viene gestito in regime di proroga e a costi inferiori a quella che è la reale situazione di mercato. Sull’argomento il Procuratore della Repubblica è stato categorico. Nessun imprenditore intellettualmente corretto si può presentare in una gara di appalto – è stato detto – quando si sa che in partenza esiste una perdita di esercizio.