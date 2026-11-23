PALERMO (ITALPRESS) – Incentivare l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con contratti apprendistato di primo livello e favorire l’acquisizione di una certificazione professionale spendibile in Italia e nel resto d’Europa. È l’obiettivo della Regione Siciliana, che ha pubblicato un bando per attivare i corsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts).

Si tratta di percorsi annuali di specializzazione post-diploma, destinati ai giovani tra i 18 e 25 anni di età, residenti o domiciliati in Sicilia, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o professionale tecnico, di una qualifica conseguita nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione (IeFp), nonché agli studenti iscritti all’ultimo anno di liceo. “Dopo dieci anni – afferma l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano – il governo Schifani ripristina una misura a costo zero per le casse regionali, utile al sistema produttivo e alle nuove generazioni. La formula dei contratti di apprendistato ha lo scopo di formare lavoratori con competenze certificate, spendibili a livello comunitario e ricercate dalle aziende. Si tratta di una misura richiesta dalle associazioni di categoria, come Cna, Confindustria e Cass-Artigiani, e dalle realtà del settore della formazione”. I percorsi formativi sperimentali, senza finanziamento pubblico, possono essere presentati da associazioni temporanee di scopo, istituti superiori con sede in Sicilia, Università, enti di formazione professionali accreditati, Its Academy.

– foto IPA Agency –

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