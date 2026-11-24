PALERMO (ITALPRESS) – “Nessun paziente è troppo lontano”. Nell’ambito del convegno organizzato presso il Parlamento europeo dal Pgeu, Gruppo dei 500 mila farmacisti europei, con il Commissario Ue per la Salute, Olivér Várhelyi, e numerosi deputati, è stato affrontato anche il tema del futuro delle farmacie periferiche, rurali e delle aree interne.

Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo e consigliere nazionale di Federfarma, che ha fatto parte della delegazione italiana, a margine dell’evento ha rimarcato come quest’anno il passaggio dal modello della “farmacia dei servizi” a quello della “farmacia di comunità” stia facendo emergere l’esigenza di rendere più accessibili e dotate di servizi infrastrutturali e immateriali le aree rurali e interne, dove le farmacie di comunità e quelle rurali spesso sono gli unici presidi sanitari permanenti rimasti aperti. “Se anche queste farmacie dovessero incontrare difficoltà dal punto di vista della loro sostenibilità – ha osservato Tobia -, intere comunità resterebbero abbandonate sotto il profilo del primo accesso ai servizi sanitari”.

Trovando in ciò la sintonia del Commissario Olivér Várhelyi, che ha dichiarato: “La prevenzione comincia davvero sotto casa. In molti paesi la farmacia è il posto più semplice per controllare pressione sanguigna, colesterolo, glucosio nel sangue, oltre ad altri servizi”.

Ma queste punte avanzate del Servizio sanitario hanno difficoltà a sopravvivere, in tutta Europa. E’ per questo che il Pgeu ha invitato Commissione, Parlamento e Consiglio dell’Ue e i singoli governi, fra cui quello italiano, ad adottare misure per garantire piena funzionalità ed efficienza a queste farmacie affinché possano operare in condizioni di sostenibilità, anche economica, nel lungo periodo. Il Pgeu, quindi, chiede “un’azione a livello europeo e nazionale per aiutare le persone ad accedere a farmaci, consulenza professionale e assistenza continua vicino a casa, anche con l’avanzare dell’età. In tutta Europa – rileva il documento – l’invecchiamento della popolazione, la carenza di personale e la perdita di servizi locali stanno rendendo più difficile l’accesso all’assistenza sanitaria in molte aree rurali e remote. Anche le comunità urbane e suburbane svantaggiate si trovano ad affrontare lacune nell’assistenza. In alcune comunità rurali, la farmacia di comunità è l’ultimo servizio sanitario permanente. La chiusura di una farmacia può significare viaggi più lunghi per l’approvvigionamento dei farmaci e la perdita di un professionista sanitario che le persone conoscono e di cui si fidano”.

“In provincia di Palermo – ha osservato Roberto Tobia – il modello della farmacia di comunità è già una realtà. Un modello che ha trasformato le nostre farmacie in un presidio sanitario territoriale all’interno del Servizio sanitario nazionale, che va ben oltre la semplice dispensazione del farmaco. La farmacia, infatti, è già diventata un vero e proprio centro socio-sanitario polifunzionale di prossimità dove è possibile ricevere assistenza nella gestione delle malattie croniche, come il diabete, ma anche servizi di primo e secondo livello come Ecg, Holter cardiaco e pressorio con referto medico in tempo reale grazie alla telemedicina; così come spirometria, test diagnostici rapidi, vaccinazioni e screening per il tumore del colon retto, per il tumore della cervice uterina e per quello della mammella. Il tutto in stretto raccordo con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta”.

Tobia ha concluso: “Questi presìdi, soprattutto le 65 farmacie che operano nelle periferie dei centri urbani e nelle zone interne e rurali, lontane dagli ambulatori di medicina territoriale e dagli ospedali, consentono ai cittadini di accedere ai servizi sanitari evitando lunghi spostamenti. Queste farmacie, soprattutto le piccole rurali, anche grazie al Pnrr, hanno affrontato ingenti investimenti per adottare il nuovo modello e le tecnologie più adeguate per funzionare in zone disagiate e poco popolate. Adesso, però, occorre il concorso di tutte le istituzioni per garantire loro condizioni non di sopravvivenza, ma di sviluppo, considerato che il numero di accessi limitato non consente una remunerazione adeguata al fabbisogno delle nuove attività. C’è bisogno di infrastrutture per renderle raggiungibili e favorire l’arrivo delle forniture e dei mezzi di soccorso, di misure per incentivare il trasferimento di personale specializzato necessario a rafforzare gli organici, ma anche di sgravi per compensare gli svantaggi del decentramento che subiscono le farmacie e i canali di distribuzione dei farmaci e dei presìdi”.