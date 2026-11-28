XI’AN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Chang’an e Roma, in quanto fulcri di primaria importanza delle civiltà orientali e occidentali, hanno entrambe sviluppato una ricca cultura giuridica e una solida tradizione giurisprudenziale, diventando fondamentali simboli dell’apprendimento reciproco tra le civiltà della Via della seta.

Recentemente si è tenuto a Xìan il Forum sui servizi legali “Chang’an-Roma” 2026 dedicato al tema “Approfondire la cooperazione in materia di servizi legali e costruire insieme un nuovo percorso giuridico”.

Quasi 500 ospiti cinesi e stranieri si sono riuniti per discutere, tra gli altri temi, delle opportunità e delle sfide dei servizi legali transfrontalieri nell’era dell’intelligenza artificiale, della governance della sicurezza delle filiere industriali e delle catene di approvvigionamento, nonchè delle garanzie relative ai servizi legali in ambito internazionale. Il forum mira a fornire supporto legale internazionale e professionale alle imprese e ai cittadini cinesi che si affacciano sul mercato globale.

Riccardo Cardilli, direttore del Centro di studi eurasiatici dell’Università di Roma Tor Vergata, si è recato in visita a Xìan per la seconda volta. A suo giudizio, le due antiche capitali di Chang’an e Roma custodiscono un ricco patrimonio storico e il loro sviluppo stabile è indissolubilmente legato al dialogo e agli scambi di alto livello tra civiltà diverse.

Cardilli ha osservato che la Belt and Road Initiative (BRI) è una chiara espressione dello scambio tra civiltà, dell’integrazione e del rispetto delle differenze. Ha auspicato che questa cooperazione giuridica possa in futuro estendersi ai Paesi partner della BRI, consentendo alle popolazioni di tutti i Paesi lungo la Via della seta di partecipare a un autentico dialogo tra civiltà.

“Sebbene Chang’an e Roma siano separate da montagne e mari, il dialogo tra queste due grandi civiltà ha radici lontane e continua a prosperare”, ha dichiarato Yu Ping, vice governatore della provincia dello Shaanxi. “Ci auguriamo di promuovere la creazione di meccanismi di cooperazione regolari con le istituzioni che forniscono servizi legali, le associazioni di categoria e gli istituti di istruzione superiore in Italia e in altri Paesi asiatici ed europei, affinchè le diverse forme di collaborazione si consolidino e producano risultati. Insieme renderemo ‘Chang’an-Romà una piattaforma stabile, sostenibile e condivisa per gli scambi e la cooperazione giuridica internazionale lungo la Via della seta”.

Il servizio ferroviario espresso Cina-Europa (Xìan) ha servito oltre 20.000 imprese cinesi ed estere. La Zona dimostrativa di Xìan per i servizi giuridici commerciali internazionali nell’ambito della Belt and Road ospita regolarmente forum sullo Stato di diritto in ambito internazionale e ha attirato più di dieci studi legali che si occupano di questioni transfrontaliere e operano in 15 Paesi e regioni.

Secondo Jiang Jinru, vice sindaco di Xìan, lo sviluppo della zona dimostrativa secondo standard elevati e il continuo miglioramento del contesto imprenditoriale internazionale sono diventati strumenti importanti per promuovere l’apertura di alto livello della città.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-