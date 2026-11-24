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Passi avanti per le due campionesse dello sci azzurro Sofia Goggia e Federica Brignone. La bergamasca farà il suo esordio stagionale in Coppa del Mondo nel gigante di Killington mentre la valdostana torna in pista a Cervinia 91 giorni dopo l’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro. Una piccola sosta di due giorni a Waterville Valley nel New Hampshire per la squadra azzurra delle discipline tecniche femminili proveniente da Gurgl, che sarà impegnata sabato 28 novembre nel gigante di Coppa del mondo a Killington, e il giorno successivo in slalom. Fra le porte larghe si cimenteranno Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti, Anna Trocker e Emilia Mondinelli. Fra i pali stretti toccherà a Lara Della Mea, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Emilia Mondinelli, Alice Pazzaglia, Beatrice Sola (19sima a Levi e vincitrice di uno slalom in Coppa Europa nei giorni scorsi sempre sulla pista finlandese), Anna Trocker, Giorgia Collomb e Giulia Valleriani. Sulla pista del Vermont, Sofia Goggia oltre a fare il suo esordio stagionale, festeggerà la ricorrenza dei dieci anni dal primo dei 69 podi raccolti in carriera in Coppa del mondo. Il suo terzo posto nel 2016 aprì la lista delle sei presenze azzurre del podio con Manuela Moelgg terza nel 2017, Federica Brignone prima nel 2018 e seconda 2019 e Marta Bassino vincitrice nel 2019 e seconda nel 2022. La Brignone, invece, a distanza di 91 giorni dall’intervento per la rimozione della placca e delle viti dal ginocchio sinistro effettuato dal Presidente della Commissione Medica Fisi Andrea Panzeri presso la casa di cura La Madonnina di Milano lo scorso 25 agosto, è tornata sugli sci sulla pista di Cervinia, dove è nevicato abbondantemente negli scorsi giorni. La pluricampionessa olimpica di gigante e supergigante, insieme al fratello Davide Brignone e al fidato skiman Mauro Sbardelotto, ha usato sci da gigante per effettuare qualche giro in campo libero, primo passo verso un periodo di riavvicinamento alla neve, che verrà parallelamente accompagnato dal percorso riabilitativo e di preparazione atletica che Federica sta svolgendo sin dall’infortunio rimediato nell’aprile 2025. “A tre mesi dall’ultima operazione, sono tornata a scivolare a Cervinia e sono contenta”, ha commentato Federica Brignone alla fine della mattinata.

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