Energia, Zehentner (Snam): “Supportiamo bisognosi su territorio italiano”

(Adnkronos) – “Abbiamo otto distretti, quasi una cinquantina di centri di manutenzione e quasi 4 mila dipendenti sparpagliati su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro, 1.400 di questi nostri dipendenti sono volontari attivissimi anche nel sociale. Possiamo quindi dire che la Snam e la Fondazione Snam sono ormai due realtà conosciutissime. Di cosa si occupa la Fondazione Snam? È un qualcosa di cui vado orgogliosissimo: ci occupiamo di aiutare i più bisognosi in alcuni settori, su tutto il territorio italiano”. Lo ha detto Alessandro Zehentner, presidente di Snam e Fondazione Snam, all’inaugurazione della mostra celebrativa degli 85 anni dell’azienda. La mostra si intitola “La forza dell’invisibile” ed è allestita presso la nuova sede Snam – The energy house a Milano. Il presidente entra poi nel merito dei progetti della Fondazione: “Il progetto principale si chiama ‘Verde Inclusivo’. Aiutiamo i ragazzi e le ragazze che escono dal mondo della tossicodipendenza lavorando con le più grandi associazioni e realtà di recupero in tutta Italia – spiega – Garantiamo loro una professionalità e un titolo di studio nel settore del verde e poi, attraverso anche i nostri fornitori offriamo un lavoro regolare e una possibilità di rientrare nella società. Vogliamo che questi ragazzi ritrovino una dignità”. “Un altro campo in cui siamo molto attivi è l'aiuto ai bambini che in questo momento hanno sofferto la guerra in Ucraina, essendo in gran parte orfani. Diamo a questi bambini la possibilità di entrare in Italia e di rimanere con noi anche per periodi abbastanza lunghi, sfuggendo così al conflitto. Li portiamo in Italia per offrire loro la possibilità di godere di un po' di serenità”, afferma il presidente di Snam e Fondazione Snam. “Per noi molto importante è anche l'aiuto che rivolgiamo, come Fondazione, alle giovani madri che hanno subito violenza. Lo facciamo attraverso un'associazione di Roma che si chiama ‘Salvamamme’. Garantiamo loro un sostegno concreto all'interno di un'attività che esiste già da anni. Li stiamo affiancando e supportando, laddove possibile, in tutti i campi in cui questa realtà opera e, proveremo – auspica Zehentner – a introdurre queste giovani madri nello stesso progetto ‘Verde Inclusivo’, dando loro la possibilità di ottenere un attestato professionale e di lavorare nel settore del verde”.

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