PALERMO (ITALPRESS) – Eco Sicily 2026: “Dalla Terra al Mare: un viaggio sostenibile per tutti”, è l’appuntamento che si svolgerà venerdì 27 novembre, dalle ore 9, alle Officine Sandron di Palermo, e che vuole raccontare una Sicilia che non considera la sostenibilità soltanto una responsabilità ambientale, ma un’opportunità concreta per costruire nuove competenze, rafforzare le imprese, innovare le filiere produttive e generare valore per il territorio. E lo farà attraverso un’alleanza tra istituzioni, mondo economico e formativo, coinvolgendo più di 600 gli studenti. L’evento, cofinanziato dalla Regione Siciliana – Dipartimento delle Attività Produttive, prevede convegni istituzionali, panel tematici, incontri tra aziende, attività formative ed esperienze enogastronomiche.

Il progetto, organizzato dalla CG Eventi con la supervisione del project manager Simone Aiello, nasce dalla volontà di raccontare una Sicilia capace di trasformare le proprie risorse territoriali, produttive e professionali in opportunità concrete di crescita.

Tra i protagonisti istituzionali e imprenditoriali, Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive; Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo; Giusi Savarino, assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente; Valentina Parisi, esperta di sostenibilità ed economia circolare; Maria Alessandra Gallone, presidente di Ispra, Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale; Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo. E vari esponenti del sistema produttivo, delle università, del mondo bancario e delle associazioni di categoria, tra cui Enel Foundation, Le Village by Crèdit Agricole Sicilia, Arpa Sicilia, Sicindustria, Confcommercio Palermo e aziende impegnate in progetti di innovazione e sostenibilità.

Il programma di Eco Sicily Experience 2026 di venerdì 27 novembre, dalle ore 9 alle 12:30, prevede un convegno istituzionale, nell’aula Giovanni Pascoli delle Officine Sandron. Saranno affrontati temi come Sicilia: sviluppo, innovazione e sostenibilità; imprese della Terra e imprese del Mare: Blue Economy. Dalle ore 15:30, panel tematici dedicati alle applicazioni concrete della sostenibilità nei settori del turismo, dello sviluppo territoriale, dell’alimentazione e del benessere.

Sul tema “Alimentazione, Sport e Benessere” interverranno Luca Dotto, atleta olimpico della Nazionale italiana di nuoto e Gabriele Dovis, imprenditore e maratoneta siciliano, fondatore di Runacceptable, un progetto di benessere psicofisico nato dalla sua trasformazione personale.

Eco Sicily sarà anche “Food Experience”: dalle 12:30 con “Il gusto della sostenibilità”, un percorso dedicato alle eccellenze agroalimentari siciliane. Tra showcooking, degustazioni, incontri con produttori e masterclass esperienziali.

Testimonial Pietro Adragna e Lucianeddu chef, ed ex concorrenti di Master Chef.

Previste tre masterclass su vino, olio e birra con FISAR, Olio Barbera e Bruno Ribadi. Infine, ma soprattutto, Eco Sicily sarà “Eco Family Lab – Educazione alla sostenibilità” dalle 16:30 alle 18:30 nell’Aula Luigi Capuana, con attività ludico-educative legate alla sostenibilità quotidiana, in collaborazione con la scuola Thomas More.

“La sostenibilità non può essere soltanto un principio da condividere o un obiettivo da inserire nei programmi – commenta Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive -. Deve diventare un’opportunità concreta per le nostre imprese, un’occasione di lavoro per i giovani e uno strumento per rendere più competitivo il sistema produttivo siciliano. La vera sfida è accompagnare le aziende verso modelli di sviluppo capaci di coniugare innovazione, crescita economica e rispetto del territorio. In Sicilia – prosegue – abbiamo aziende che stanno già investendo in processi produttivi più efficienti, nuove tecnologie e valorizzazione delle risorse locali. Il nostro compito è fare in modo che queste esperienze non rimangano isolate. Dobbiamo costruire le condizioni affinchè innovare sia più semplice, soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono l’ossatura della nostra economia”.

Secondo il project manager Simone Aiello “la sostenibilità non rappresenta esclusivamente un impegno ambientale, ma una leva concreta di competitività, innovazione, occupazione e sviluppo economico per la Sicilia. Ed è possibile attraverso quattro dimensioni. Istituzioni e imprese: il ruolo delle politiche pubbliche, della ricerca e della collaborazione tra pubblico e privato; Giovani e formazione: il collegamento tra scuola, università, nuove competenze e opportunità professionali; Terra e Mare: la valorizzazione delle filiere produttive, dell’agroalimentare, della Blue Economy e delle eccellenze territoriali; Sostenibilità quotidiana: alimentazione, benessere, consumo consapevole e coinvolgimento delle famiglie”.

– foto ufficio stampa Eco Sicily –

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