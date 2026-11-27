Trasferta non certo agevole, quella che la capolista Niscemi è chiamata ad affrontare domenica 29 novembre sul campo del Melilli (ore 15) nell’ambito della 12^ giornata del campionato di Eccellenza (girone B). La squadra di Nicolò Terranova, reduce dal brillante successo di domenica scorsa al Pontelongo contro il Viagrande, intende proseguire la sua corsa nelle zone altissime della classifica.

Anche perché i gialloverdi condividono la testa della classifica di questo girone con l’agguerritissimo Acireale, per cui diventa importante non perdere terreno, ma anzi cercare di conquistarne in modo da poter conquistare la vetta solitaria della classifica. Per altro, domenica proprio l’Acireale sarà impegnato fuori casa contro quel Messina che ha già sconfitto fuori casa il Niscemi e che, fin qui, nonostante la penalizzazione di 20 punti, continua ad essere una delle protagoniste assolute di questo girone di Eccellenza. Pertanto, un eventuale successo dei niscemesi, associato ad un pari o ad una sconfitta dell’Acireale, per la squadra di Nicolò Terranova significherebbe primato solitario.

Tuttavia, tra il dire e il fare ci sono pur sempre due partite da giocare. E in quella che il Niscemi giocherà a Melilli ci sono diverse incognite. La prima è legata al rendimento casalingo dei siracusani che, fin qui, hanno conquistato più punti fuori casa (8) che in casa (5). A questo va aggiunto il fatto che il Melilli, fin qui collocato in un comodo centroclassifica, è formazione tutt’altro che da prendere sotto mano. Di certo c’è che questo Niscemi, quando è stato chiamato a sfoderare la grande prestazione, ha risposto quasi sempre “presente”. I gialloverdi hanno il morale a mille e, di domenica in domenica, stanno costruendo le loro certezze sui risultati e sul gran lavoro messo a punto dal loro tecnico.

Insomma, questo Niscemi non si ritrova certo in testa alla classifica per puro caso, ma questo suo primato, se pur in coabitazione con una grande del calcio siciliano come l’Acireale, è il frutto di una progettualità societaria importante che sta dando risultati importanti. I gialloverdi, insomma, ci sono e sono pronti a dare battaglia anche a Melilli pur di provare a conquistare la vetta solitaria del girone B di Eccellenza. Arbitrerà Roberto Patrizio di Palermo, con guardalinee Pietro Fardella e Gaspare Piranio, anche loro di Palermo. Per quanto riguarda il costo del biglietto per i tifosi ospiti, come per quelli di casa, è di 10 euro.