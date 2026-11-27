Impegno esterno alquanto delicato per la Sancataldese che domenica 29 novembre, nel girone A di Eccellenza, nell’ambito della 12^ giornata, affronta il Lascari Cefalù (ore 15). Un confronto che vede la capolista verdeamaranto opposta ai palermitani terzultimi in classifica con 9 punti.

L’avversario di domenica, tuttavia, ha una particolarità: 7 dei 9 punti conquistati (2 vittorie e un pari), li ha ottenuti giocando tra le mura amiche. Segno che questa squadra, nel momento in cui gioca in casa, riesce ad esprimere il meglio di sé. Ecco perché la squadra di Davide Boncore e del presidente Ivano La Cagnina deve stare attenta al suo avversario in campionato! I palermitani in casa trovano infatti risorse ambientali, spinte in avanti e motivazioni che, invece, quando giocano fuori le mura amiche, vengono meno.

La Sancataldese, pertanto, non può permettersi di sottovalutare un avversario la cui classifica non può certo considerarsi esaltante. I verdeamaranto, in trasferta hanno fin qui giocato 5 partite ottenendo lo stesso rendimento del Lascari Cefalù in casa: 2 vittorie, un pari e 2 sconfitte, 7 punti conquistati con 5 gol fatti e 6 subiti. Un confronto che la Sancataldese non deve sottovalutare e che deve invece affrontare con cura e attenzione. Ai verdeamaranto mancherà Gueye perché squalificato, ma non mancheranno certamente le motivazioni dettate dal fatto di essere in testa alla classifica e di volerci restare nonostante il fiato sul collo dei suoi avversari.

Davide Boncore sa benissimo che in un campionato come quello di Eccellenza, ogni partita ha una storia e dinamiche proprie. I verdeamaranto sono in gran condizione, hanno il morale a mille dopo la vittoria, in inferiorità numerica, con il Marsala, e intendono sfruttare il bel momento che stanno attraversando regalando ai loro tifosi l’ennesima grande gioia di questa fin qui esaltante stagione. Arbitrerà Lascari Cefalù – Sancataldese Antonio Carpinteri di Siracusa, con guardalinee Manuele Finocchiaro di Acireale e Santi Emanuel Ranno di Catania.