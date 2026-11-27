(Adnkronos) – “Dal rapporto presentato oggi emerge l'importanza di un settore strategico e anche il riconoscimento dell'azione del Ministero al fianco dei nostri imprenditori, che valorizzano un sistema basato sulla qualità”. Sono le parole del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, oggi a Roma, alla presentazione del XXIV Rapporto Ismea – Qualivita. Un sistema “che crea valore, che migliora la vita delle persone che vivono molto spesso in territori che se non ci fossero le indicazioni e le denominazioni si desertifica. Quindi un'azione di contrasto e di valore – aggiunge – che rappresenta il made in Italy nella corretta sua accezione, non solo ‘fatto in’ ma bello, buono, da comprare, che crea ricchezza e lavoro”.

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