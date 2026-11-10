Derby siciliano per la salvezza in serie A1 maschile. Il Ct Palermo sfiderà il Match Ball Siracusa. Andata in trasferta il 22 novembre, ritorno in viale del Fante domenica 29 novembre

Una sfida incerta e combattuta quella che si preannuncia nelle giornate del 22 e 29 novembre tra il Circolo Tennis Palermo edil Tennis Club Match Ball Siracusa che metterà in palio la permanenza nel campionato maschile di serie A1. E’ stato questo, infatti, l’esito del sorteggio playout effettuato questa mattina a Roma. Il Ct Palermo che, grazie al bellissimo successo di domenica scorsa per 4-2 sul Tc Rungg Bolzano, ha chiuso il girone al 3° posto aveva tre opzioni da poter pescare, ovvero una quarta classificata degli altri tre gironi: Tennis Borgotrebbia, Tc Crema e appunto il Match Ball Siracusa. Un vero peccato perchè nel 2027, inevitabilmente, una compagine siciliana saluterà la serie A1 che invece, ricordiamo, ha mantenuto il Ct Vela Messina grazie al 2° posto conseguito nel proprio girone.

Per questo doppio appuntamento, i due capitani del club di viale del Fante, Davide Cocco e Luigi Brancato, potranno scegliere tra il francese Dan Added, 271 al mondo, lo spagnolo Dali Blanch Medina, 321 del ranking, il tedesco Adrian Oetzbach, 509 Atp, l’argentino, ma con passaporto italiano, Marco Trungelliti, n. 88 del ranking, che pertanto potrà essere utilizzato insieme ad uno degli altri tre stranieri, ed il blocco dei giocatori siciliani composto dal licatese Luca Potenza, che domenica scorsa ha vinto una fondamentale sfida contro Enrico Dalla Valle al tiebreak del 3° set, e gli atleti del vivaio del Ct Palermo, Gabriele Piraino, Paolo Carroccio, Riccardo Surano e Antonino Trinceri. Piraino, che compirà 23 anni il 12 novembre, assente nelle ultime due giornate, ai playout sarà con ogni probabilità abile ed arruolato dato che sta a poco a poco smaltendo i fastidi alla schiena che lo tormentano da circa un mese.

Per quanto concerne la compagine aretusea, ha chiuso il suo girone con 3 punti frutto del successo interno su Ata Trentino.

I giocatori schierabili in questo doppio confronto con il Ct Palermo sono il polacco Daniel Michalski, n. 315 al mondo e tutto il blocco dei giocatori locali formato da Salvatore Caruso, best ranking Atp 76, che ha terminato la propria carriera a maggio 2025 ma ancora è molto competitivo a livello di serie A1, Antonio Caruso, Alessandro Ingarao, campione italiano di seconda categoria negli ultimi 5 anni, Antonio Massara, Salvatore Storaci e Giovanni Conigliaro. I giocatori del vivaio del Match Ball sono Antonio Caruso, fratello minore di Salvatore, oltre a Conigliaro e Storaci.

Salvatore Caruso ha vestito per tre stagioni la casacca del Ct Palermo con la quale ha disputato la storica finale scudetto del 2022 vinta dal Tc Sinalunga.

Il commento del capitano del Ct Palermo, Davide Cocco

“Una sfida che come tutti i derby nasconde delle insidie, sarà un doppio confronto molto combattuto perché conosciamo la loro forza, una compagine compatta con tanti ragazzi siracusani che tengono tanto alla maglia del Match Ball come del resto noi. Cercheremo di recuperare qualche elemento che nelle ultime domeniche è stato assente per infortunio in modo da avere tutti gli effettivi a disposizione per provare con tutte le nostre forze a mantenere anche nel 2027 la serie A1“