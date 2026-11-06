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Corruzione, ai domiciliari l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao

Redazione

Corruzione, ai domiciliari l’ex vicepresidente della Regione Siciliana Gaetano Armao

Ven, 06/11/2026 - 19:02

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PALERMO (ITALPRESS) – L’avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente della Regione Siciliana e già consigliere giuridico del presidente Renato Schifani, è stato posto agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per corruzione della Procura di Palermo.

La misura cautelare, disposta dal gip, segue l’interrogatorio preventivo dell’indagato. Al centro dell’inchiesta i permessi ambientali concessi dalla commissione Cts della Regione di cui Armao è stato presidente, fino alla scorsa estate.

Il gip Giuseppa Zampino ha disposto gli arresti domiciliari non solo per l’ex vicepresidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, ma anche per l’imprenditore Luigi Zancla, e per l’avvocato Pierluigi Matta.

Il giudice, invece, ha respinto la richiesta dei domiciliari per Giuseppe Geremia Lombardo, deputato regionale del Mpa e nipote dell’ex governatore della Sicilia, Raffaele Lombardo, per gli imprenditori Mario Lupo e Sergio Vella, per i manager Giuseppe Argirò e Marco Gentile Malacarne. Respinta anche la richiesta di obbligo di dimora per la manager Benedetta Costanzo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).

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