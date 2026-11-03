Ciclone Harry, Savarino: «Sentenza Consulta su deroga al Durc dà ragione alle scelte governo Schifani in favore delle aziende colpite»

«Oggi la Consulta dà ragione al governo Schifani sulla legittimità del lavoro e degli sforzi compiuti per sostenere le imprese danneggiate dal ciclone Harry, un evento eccezionale che richiedeva risposte immediate e coraggiose». Lo ha detto l’assessore regionale al Territorio e ambiente, Giusi Savarino sulla decisione della Corte costituzionale che ha respinto il ricorso presentato dal Consiglio dei ministri contro la norma varata dalla Regione Siciliana.

«Ricorso – precisa l’assessore – nato a seguito delle obiezioni mosse dalle altre regioni colpite dal ciclone che non avevano attivato gli stessi aiuti decisi dalla Sicilia in favore delle imprese. La Regione Siciliana – ha aggiunto – si è attivata da subito, con proprie risorse, prevedendo ristori immediati anche per le aziende con criticità rispetto al Durc, perché potessero tornare operative, per tutelare occupazione ed economia. Il percorso che abbiamo intrapreso era giusto e legittimo».