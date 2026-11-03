Champions League, oggi Feyenoord-Inter – Diretta

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, la squadra di Chivu affronta il Feyenoord a Rotterdam nella quarta partita della fase campionato. I nerazzurri, a 3 punti dopo le prime tre giornate, sono chiamati alla reazione dopo il ko nel derby contro il Milan in campionato. Dall'altra parte, anche gli olandesi hanno raccolto 3 punti nel torneo (grazie alla vittoria per 3-2 contro il Como nella seconda gara). Nella prossima giornata di Champions League l'Inter ospiterà lo Stoccarda a San Siro, mentre il Feyenoord se la vedrà in casa con il Porto.
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(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Champions League. Oggi, martedì 3 novembre, la squadra di Chivu affronta il Feyenoord a Rotterdam nella quarta partita della fase campionato. I nerazzurri, a 3 punti dopo le prime tre giornate, sono chiamati alla reazione dopo il ko nel derby contro il Milan in campionato. Dall'altra parte, anche gli olandesi hanno raccolto 3 punti nel torneo (grazie alla vittoria per 3-2 contro il Como nella seconda gara). Nella prossima giornata di Champions League l'Inter ospiterà lo Stoccarda a San Siro, mentre il Feyenoord se la vedrà in casa con il Porto.