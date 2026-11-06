Cefpas, la Direzione: “L’incontro con i sindacati non aveva all’ordine del giorno tematiche oggetto di contrattazione sindacale”

In merito alla situazione determinata dall’incontro con i sindacati, la direzione del Cefpas ha inviato una nota stampa che pubblichiamo di seguito integralmente.

Con riferimento ai comunicati stampa di alcune sigle sindacali apparsi sulle testate giornalistiche in data 6 novembre la Direzione del Cefpas precisa che l’incontro sindacale di natura informale che si sarebbe dovuto tenere in data 5 novembre presso i locali del Cefpas non aveva all’ordine del giorno tematiche oggetto di contrattazione sindacale.

L’incontro, convintamente voluto dalla Direzione del Centro, voleva essere un momento di confronto aperto sul futuro e di rilancio delle relazioni sindacali in vista delle sfide che attendono il Centro. Spiace quindi rilevare come un momento di dialogo aperto avente obiettivi di riconciliazione e distensione dei rapporti, abbia sortito effetti del tutto contrari alle aspettative. La Direzione confida che si possa ritrovare nell’immediatezza la necessaria serenità nell’interesse del Centro e dei suoi lavoratori, ritenendo l’accaduto solo uno spiacevole fraintendimento.