Camorra e appalti a Napoli, 13 arresti tra imprenditori, amministratori e funzionari pubblici

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Nove persone sono finite in carcere e altre quattro agli arresti domiciliari nell'ambito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulla gestione di appalti pubblici con il coinvolgimento del clan di camorra Veneruso. L'inchiesta è coordinata dai pm Woodcock e Colonna Romano e riguarda presunte infiltrazioni camorristiche negli appalti pubblici e un sistema di corruzione che coinvolge imprenditori, amministratori e funzionari pubblici tra Napoli e provincia. Tra i destinatari un alto dirigente regionale e diversi politici. L'ordinanza del gip di Napoli è stata notificata dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dal Nucleo investigativo della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Napoli. Sequestrata una società. Tra gli indagati figurano anche due ex parlamentari e un sindaco in carica. Nell'ambito dell'inchiesta è finito in carcere anche Tommaso Casillo, ex senatore e sottosegretario al ministero delle Infrastrutture con il governo Prodi nel 2008, attuale presidente del CDA di Soresa. Dovranno invece sottoporsi all'interrogatorio preventivo per alcuni presunti episodi di corruzione l'ex parlamentare del MoVimento 5 stelle Teresa Manzo e l'attuale sindaco di Volla Giuliano Di Costanzo. Casillo risponde delle accuse di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

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