PALERMO (ITALPRESS) – “Da sempre sono legato alla Sicilia: la mia storia nasce qui, come presidente della Federazione Canoa. Conosco tutto il territorio e sono convinto che anche l’appuntamento degli Stati Generali serve per stimolare e valorizzare ulteriormente lo sport siciliano: ci sono tanti talenti, tante ragazze e tanti ragazzi che si impegnano e quindi noi dirigenti dobbiamo essere alla loro altezza, con cura del dettaglio e pianificazione”. Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, a margine degli Stati generali dello sport siciliano a Palermo. “Con pianificazione intendo due cose: cercare di rendere agibili gli impianti sportivi o addirittura pianificarne la costruzione – continua Buonfiglio – Non parlo solo degli stadi di calcio: lì si può fare una sola attività, invece ci sono impianti che possono essere polifunzionali. La cosa più difficile è quella di affidare la gestione a chi è capace di gestirli: in questo il Coni può essere al fianco della Regione, perché ha le competenze per poter suggerire. L’altro aspetto è la formazione dei tecnici, perché altrimenti quei talenti rimarrebbero talenti e non diventerebbero eccellenze sportive. Su questi due fronti siamo pronti e disponibili, con le nostre strutture, a far sì che si migliori”.

“Io credo che in Sicilia si sia migliorato molto nella gestione dei fondi – prosegue Buonfiglio – Il governo regionale eroga tanti fondi allo sport. Attraverso il Coni vengono erogati contributi importanti a Federazioni e comitati regionali. A loro volta questi contributi, con un regolamento chiaro e trasparente, vengono erogati a società sportive, enti di promozione e discipline. Credo che il passo successivo sia mettere in rete le risorse per raggiungere quei due macro obiettivi: bisogna avere una visione più ampia del singolo, fare gioco di squadra, altrimenti parliamo di aria fritta”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).