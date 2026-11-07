Ballando con le stelle, stasera su Rai1: le anticipazioni e l’ospite speciale

(Adnkronos) – Sono Leonardo Pieraccioni e Tosca D'Aquino i ballerini per una notte della nuova puntata di “Ballando con le stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci affiancata da Simone Di Pasquale, in onda oggi, sabato 7 novembre, alle 21.25 in diretta dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra su Rai 1. Si tratta di una coppia che riporta immediatamente alla memoria uno dei film più celebri della commedia italiana e che, a trent'anni di distanza, potrebbe regalare al pubblico una reunion particolarmente divertente. Per Leonardo Pieraccioni sarà anche l’occasione per presentare al pubblico il suo nuovo film, “Un weekend artificiale”, la commedia diretta e interpretata dal regista toscano, in arrivo nelle sale cinematografiche dal 12 novembre. Tornando alla gara, saranno undici le esibizioni della serata, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli sono stati eliminati sabato scorso e insieme alla coppia Massimo Ghini – Valentina Fiorini continueranno gli allenamenti nella speranza di essere ripescati alla decima puntata. Le coppie che sabato scenderanno in pista sono : Aurora Ramazzotti – Nikita Perotti; Manuela Moreno – Carlo Aloia; Noemi Bocchi – Giovanni Pernice; Alessandro Matri – Giada Lini; Andy Diaz – Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione – Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik – Leonardo Lini; Alberto Ravagnani – Erika Martinelli; Monica Guerritore – Luca Urso; Riccardo Rossi – Elisa Terrasi ; Ornella Muti – Pasquale La Rocca. Le coppie nelle loro performance saranno accompagnate dal ritmo della Paolo Belli Big Band, con la direzione musicale del maestro Luigi Sacca’, che farà da colonna sonora per l’intera serata. Per tutti coloro che desiderano rivedere le esibizioni delle coppie in gara, è attivo il sito del programma: www.ballandoconlestelle.rai.it. Infine, per gli approfondimenti sul programma e scoprire tutte le curiosità del dietro le quinte, c‘è Ballando Segreto che su RaiPlay. Tante saranno le prove da affrontare diversi stili di danza: balli caraibici, standard, latino-americani, ma anche prove a sorpresa che serviranno a valutare il grado di preparazione, sottoponendosi alla valutazione della Giuria di esperti, composta dalla Presidente: Carolyn Smith, con Barbara D’Urso, Alberto Matano, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. Immancabili a bordo pista Simona Ventura e Francesca Fialdini, che insieme a Rossella Erra divideranno il tesoretto in 3, facendo salire in classifica le coppie per loro più meritevoli. Non mancheranno i “Tribuni del popolo”, ovvero Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino, le tre voci del popolo che commenteranno le esibizioni dei finalisti. Il giudizio finale spetterà sempre al pubblico da casa che avrà la possibilità di partecipare alla gara votando le proprie coppie preferite direttamente sui social network, dai profili ufficiali di Ballando con le stelle e su RaiPlay. La Sicilia sarà presente all'interno di “Ballando con le Stelle” e dei suoi spin-off “Ballando on the Road” e “Ballando con Te” grazie alla convenzione tra Regione Siciliana e Rai Com. Per diverse settimane, il pubblico di Rai 1 potrà scoprire, attraverso immagini e clip dedicate, i luoghi più belli e iconici dell’Isola. Le esibizioni dei ballerini saranno accompagnate da vere e proprie “cartoline” della Sicilia, mentre Milly Carlucci racconterà i territori mostrati. Un progetto che unisce intrattenimento e valorizzazione del territorio, portando le bellezze della Sicilia al grande pubblico del sabato sera di Rai 1.

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