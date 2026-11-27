(Adnkronos) – "L'Italia apra gli occhi, l'Ucraina potrebbe usare il territorio e il mare italiano per un nuovo attacco". E' il messaggio che la Russia, attraverso l'ambasciata a Roma, invia dopo gli attacchi compiuti dall'Ucraina nel porto di Bengasi, in Libia. Kiev, con un'operazione nel Mediterraneo, in particolare ha colpito due navi russe. L'azione è stata condotta senza avvisare Roma e nelle ultime ore, come riferisce Il Foglio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto una conversazione telefonica con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. "La Russia ha ripetutamente messo in guardia la comunità internazionale dai gravissimi pericoli insiti nell’ammiccamento al regime di Kiev. La natura aggressiva di questo regime e la sua disponibilità a commettere qualsiasi crimine pur di restare a galla lo spingono a trascinare il maggior numero possibile di Paesi nella guerra contro la Russia. Le notizie secondo cui i droni navali ucraini impiegati nell’attacco contro le navi russe al largo delle coste libiche sarebbero stati pilotati da militari delle Forze armate ucraine di stanza nell’area di Misurata, dove è presente anche il contingente italiano, confermano quale grave e concreta minaccia rappresenti l’attuale regime di Kiev", afferma l'ambasciata russa in un post sui social. "Anche se resta da chiarire come i droni navali ucraini siano giunti nelle acque territoriali libiche, il fatto che le Forze armate ucraine utilizzino il territorio di Stati vicini all’Italia per ampliare la zona delle operazioni militari contro la Russia dovrebbe, a nostro avviso, far finalmente aprire gli occhi all’Italia, le cui autorità hanno fatto dell’orientamento filoucraino la linea prevalente della propria politica estera. Condividiamo pienamente la preoccupazione espressa negli ambienti governativi e parlamentari e più in generale nella società italiana per l’ulteriore passo pericoloso compiuto da Kiev per estendere la propria attività terroristica all’intera regione mediterranea. A ciò contribuisce anche l’uso spregiudicato che Zelensky fa degli aiuti finanziari per creare una rete terroristica ucraina e organizzare attentati nel Mediterraneo, in Africa, in Medio Oriente e in altre regioni", prosegue l'ambasciata prima di concludere: "Non ci stupiremmo se domani esponenti ucraini pensassero di utilizzare il territorio e gli spazi marittimi dell’Italia per un nuovo attacco terroristico".

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