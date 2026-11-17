(Adnkronos) – Problemi per i servizi Apple oggi, 17 novembre. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia disservizi – in Italia e in altri paesi – segnalati dagli utenti che utilizzano Apple Pay, iCloud, App Store e Apple Support.
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(Adnkronos) – Problemi per i servizi Apple oggi, 17 novembre. Il sito downdetector, che monitora le anomalie della rete, evidenzia disservizi – in Italia e in altri paesi – segnalati dagli utenti che utilizzano Apple Pay, iCloud, App Store e Apple Support.