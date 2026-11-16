(Adnkronos) – Un nuovo invio di mail con minacce verso le scuole italiane. Al momento, in base alla direttiva del ministro dell'Interno

Matteo Piantedosi, nessun istituto è stato evacuato. "Avete ignorato le nostre richieste, ed è un vero peccato – si legge nel testo della mail – Ho appena ricevuto l'incarico di piazzare e attivare un ordigno esplosivo nel vostro edificio. L'esplosione avverrà tra 40 minuti. È stato posizionato in modo tale che l'onda d'urto copra l'intero perimetro. Inoltre, in precedenza abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al c e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio. E ricordate: tutte le vittime che moriranno sotto le macerie ricadranno sulla vostra coscienza. L'esplosivo è risultato così potente che sicuramente distruggerà l'intera strada. Buona fortuna". La mail è firmata con le iniziali M.A., Mikhail ﻿Andropov, la stessa firma delle mail dei giorni scorsi.

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