Allarmi bomba e centinaia di milioni di euro bruciati: ecco il prezzo della paura

(Adnkronos) – Allarmi bomba, minacce anonime e cyberattacchi. Ma dietro la paura e l'ansia si annida anche la più economica delle domande: quanto costa un allarme bomba? "Il costo diretto – dice all'AdnKronos l'economista dei Trasporti Andrea Giuricin dell'Università di Milano Bicocca – è nell'ordine di qualche milione di euro per i voli". Ma il tema è molto più profondo e coinvolge i meccanismi di domanda e offerta di trasporto aereo: "Se ci fosse un rallentamento della domanda per la paura che si vuole creare – dice Giuricin – l'impatto sarebbe nell'ordine delle centinaia di milioni di euro". L'economista sottolinea che i danni che si rischiano sono trasversali: turismo, studio, posti e occasioni di lavoro. "E' chiaro – spiega l'esperto snocciolando i conti sull'Italia – che se anche l'impatto fosse piccolo, ad esempio lo 0,5% di passeggeri in meno in questi due mesi, ci sarebbe un impatto sul settore turistico e del business in generale. Non solo per le compagnie aeree che potrebbero avere qualche decina di milioni di passeggeri in meno e qualche milione di costi, ma anche sul sistema turistico per un impatto che potrebbe raggiungere anche i 200 milioni di euro". Giuricin invita a ricordare che "è bene ricordare che il trasporto aereo rimane il mezzo più sicuro secondo le statistiche e quello con le procedure più avanzate", ma le notizie degli ultimi giorni spaventano non poco gli italiani.

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