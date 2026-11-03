A Palermo aprono le stazioni Politeama e Porto, fino al 31 gennaio si viaggia gratis. Schifani “Centro più connesso” / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Da domani aprono al pubblico la nuova stazione Palermo Politeama e la fermata Palermo Porto che completano la prima fase di interventi per la chiusura dell’Anello Ferroviario di Palermo a cura di Rete Ferroviaria Italiana del Gruppo FS.

Questa mattina il viaggio inaugurale e la presentazione con Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Roberto Lagalla, Sindaco del Comune di Palermo, Aldo Isi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, Dario Lo Bosco, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FS Engineering.

Da domani entra in esercizio anche il nuovo tratto di linea compreso tra l’esistente fermata Palermo Giachery e la nuova stazione interrata Palermo Politeama, che si estende per circa 1,6 chilometri tra i quartieri Libertà, Politeama e Sampolo – Ucciardone, seguendo un percorso ad “L” che, a partire dalla fermata Palermo Giachery (subito all’uscita della galleria esistente che sottopassa via Cristoforo Colombo), procede parallelamente a via Crispi ed in corrispondenza dell’area portuale, con un’ampia curva a destra, devia immettendosi sulla via Emerico Amari fino a giungere a Piazza Ruggero Settimo – Piazza Castelnuovo. Il nuovo tratto di linea comprende la nuova fermata interrata Palermo Porto e si sviluppa per circa 200 metri in trincea (denominata Ucciardone) proseguendo lungo la galleria artificiale Crispi a singolo binario sino al Politeama per i restanti 1,4 chilometri, opere del valore di circa 112 milioni di euro. La stazione Palermo Politeama, situata su 3 livelli, si sviluppa interamente in galleria e si presenta con finiture in marmo policromo con prevalenti tonalità rosso-terra. L’ingresso e l’uscita sono dislocati su tre punti di piazza Castelnuovo, uno dei quali caratterizzato da una elegante pensilina in ferro color bronzo e copertura in vetro policromo, previste anche scale fisse, mobili e un ascensore.

Dotata di un ascensore e di due scale speculari, in corrispondenza di Via Crispi, la fermata Palermo Porto, completamente interrata, è organizzata su due livelli e presenta delle finiture in marmo policromo con prevalenti tonalità blu scuro, che evocano i colori del mare. La prima fase funzionale della Chiusura dell’Anello Ferroviario di Palermo, intervento a committenza Comune di Palermo e che vede RFI in qualità di Soggetto Attuatore, con direzione lavori di FS Engineering, per un valore complessivo di oltre 178 milioni di euro, con co-finanziamento anche della Regione Siciliana, ha visto già l’attivazione della fermata Palermo Libertà nell’ottobre 2024.

Proseguono i lavori per la seconda fase della chiusura dell’Anello Ferroviario, intervento affidato alla gestione commissariale con Commissario Straordinario l’Amministratore Delegato di RFI Aldo Isi e Sub-Commissario Marco Marchese. La nuova tratta prevede circa 1,6 chilometri di nuova linea fra le stazioni di Palermo Politeama e Palermo Notarbartolo oltre alla realizzazione della nuova fermata in sotterranea Turrisi Colonna. L’intervento, nel suo complesso, aumenterà la capacità e l’accessibilità della linea, permettendo il potenziamento del sistema “metropolitano” della città di Palermo, garantendo il collegamento ferroviario tra l’aeroporto internazionale di Punta Raisi e il porto della città di Palermo. Con l’attivazione della fermata Palermo Porto e della stazione Palermo Politeama la circolazione dei treni nell’Anello ferroviario si estenderà anche nei giorni festivi. Previsti al momento 60 treni nei giorni feriali, con frequenza di un treno ogni 30 minuti, nella fascia oraria 06.00 – 21.30, e 38 treni la domenica e i festivi, con frequenza di un treno ogni ora, nella fascia oraria 6.00 – 1.00 con ultimo treno in partenza da Palermo Politeama alle ore 00.35.