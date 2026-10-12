Zendaya e Christopher Nolan per Tomb Raider: rumor sul reboot di Lara Croft

(Adnkronos) – Il franchise di Tomb Raider torna al centro delle speculazioni dell'industria cinematografica, alimentato da voci di corridoio non confermate che vedrebbero due figure di primo piano pronte a rilanciare il marchio sul grande schermo. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, Zendaya sarebbe stata individuata per vestire i panni di Lara Croft in un nuovo reboot cinematografico della celebre saga videoludica. Il dettaglio di maggior impatto riguarda la regia, che i rumor attribuiscono a Christopher Nolan, segnando un inedito accostamento tra l'autore britannico e una proprietà intellettuale nata nel panorama dei videogiochi. Le voci delineano inoltre una finestra temporale collocata nei primi mesi del 2028 per l'eventuale inizio delle riprese. Qualora l'indiscrezione trovasse un riscontro ufficiale, si tratterebbe della terza incarnazione cinematografica per l'archeologa creata da Core Design, dopo le pellicole interpretate da Angelina Jolie e il reboot del 2018 con Alicia Vikander.

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