WhatsApp rivoluziona l’interfaccia: addio alle Impostazioni tradizionali

(Adnkronos) – Meta continua a perfezionare l'esperienza d'uso della sua piattaforma di messaggistica istantanea, puntando a riorganizzare un'area rimasta storicamente densa di voci e poco immediata da consultare. Nelle più recenti versioni di prova per l'ecosistema Apple, WhatsApp ha avviato i test per una revisione profonda della schermata di configurazione: la classica dicitura "Impostazioni" viene sostituita dalla scheda "Tu", con una logica pensata per decongestionare l'interfaccia e mettere subito in risalto gli elementi più utilizzati quotidianamente. La nuova schermata mette al centro l'identità digitale dell'utente. Nella parte superiore trovano spazio l'immagine del profilo, il nome e il recapito telefonico, affiancati dagli strumenti rapidi per modificare o condividere le proprie informazioni. Dalla stessa area è possibile passare a un profilo secondario o configurare un nuovo account con un semplice tocco sul proprio nome. L'area sottostante ospita scorciatoie dirette a funzioni operative come abbonamenti, liste personalizzate, messaggi broadcast, eventi, elementi contrassegnati come importanti e gestione dei dispositivi collegati. Tutti i parametri tecnici e di sicurezza vengono invece trasferiti all'interno di una schermata dedicata, richiamabile attraverso la classica icona a forma di ingranaggio posta in alto. Questo sottomenu racchiude la gestione di account, privacy, conversazioni, personalizzazione estetica, notifiche, utilizzo dei dati e controlli parentali, oltre alle guide di assistenza. Per agevolare la navigazione all'interno di un catalogo di opzioni sempre più vasto, l'area introduce anche una barra di ricerca interna. L'aggiornamento dell'interfaccia è stato individuato nella versione beta 26.40.10.21 per iOS distribuita tramite il canale TestFlight. Il nuovo impianto grafico si trova ancora in fase di sviluppo e, come da prassi per le modifiche strutturali dell'applicazione, verrà rilasciato a un gruppo selezionato di tester prima di estendersi alla versione stabile destinata a tutti gli utenti.

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