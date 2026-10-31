Migranti: tre sbarchi in poche ore a Lampedusa, arrivati in 125

Tre sbarchi con complessivi 125 migranti in poche ore a Lampedusa. Due imbarcazioni hanno raggiunto autonomamente la costa, mentre una terza e’ stata intercettata dalla guardia di finanza. I carabinieri hanno rintracciato lungo la strada di Ponente 51 migranti, fra cui 8 donne e 6 minori, originari di Costa d’Avorio, Guinea e Sierra Leone, partiti da Al Amha, in Tunisia. Altri 62, fra cui un minore, sono arrivati al molo commerciale dopo essere salpati da Zuwarah, in Libia.

Si tratta di afghani, bengalesi, egiziani, pakistani e somali. Una motovedetta della guardia di finanza ha invece soccorso 12 tunisini partiti da Djerba, trasferendoli al molo Papa Francesco. Tutti i migranti sono stati accompagnati all’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 369 ospiti. Per questa sera e’ previsto il trasferimento di 120 persone con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, dove l’arrivo e’ previsto all’alba di domani.