Catania: palpeggia turista in coda in stazione, denunciato 79enne

Si è messo in coda, insieme gli altri viaggiatori per fare il biglietto in stazione a Catania, ma mentre aspettava ha palpeggiato una turista straniera. Il molestatore, un catanese di 79 anni, è stato subito individuato e bloccato dagli agenti della Polizia di Stato, intervenuti dopo la richiesta d’aiuto della donna che, impaurita, si è rivolta agli agenti della Polizia Ferroviaria, in servizio nello scalo ferroviario catanese.

La donna, una 33enne straniera, stava per acquistare il proprio titolo di viaggio, nella biglietteria della stazione “Centrale” quando è stata colta di sorpresa alle spalle dall’anziano che l’ha palpeggiata. Le urla della donna hanno richiamato l’attenzione non soltanto degli altri viaggiatori, ma anche di una pattuglia degli agenti della Polfer, di pattuglia in stazione. Alla vista dei poliziotti, il 79enne ha tentato di allontanarsi, provando a confondersi tra gli altri passeggeri, ma è stato subito fermato e condotto negli uffici di Polizia dove è stato identificato.In una prima fase, l’uomo ha negato ogni sua responsabilità ai poliziotti, manifestandosi stupito e contrariato.

A quel punto, gli agenti della Polfer hanno richiesto l’acquisizione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza al Centro Operativo Compartimentale di Palermo. L’analisi dei filmati ha consentito ai poliziotti di ricostruire la dinamica dell’episodio, confermando pienamente la versione della vittima del palpeggiamento. Pertanto, al termine di tutti i riscontri, il 79enne catanese è stato denunciato per violenza sessuale. Per l’uomo è stato disposto l’allontanamento dalla stazione per 48 ore ed è scattata la sanzione amministrativa di 666 euro per la presenza ingiustificata all’interno dell’area ferroviaria. Nei suoi confronti è stata chiesta l’emissione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane