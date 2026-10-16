Pietraperzia. Targa a Balbo in piazza Matteotti, Pd sconfessa proprio sindaco

Diventa un caso politico la targa che a Pietraperzia (EN) ricorda la vecchia denominazione di “piazza Italo Balbo”, la stessa piazza che dal dopoguerra e’ intitolata a Giacomo Matteotti. Il 14 ottobre si e’ tenuta la cerimonia di scopertura della targa e poche ore dopo l’amministrazione del sindaco Calogero Di Gloria, del Partito democratico, e’ finita al centro delle polemiche perche’ la targa e’ del Comune, della Pro Loco e dell’associazione Trasvolatori atlantici.

Tuttavia affiancare Balbo, che inizio’ la militanza nel partito fascista come squadrista, diventando poi uno dei gerarchi piu’ in vista del regime, a quello di Matteotti antifascista, esponente di spicco del partito Socialista assassinato nel 1924 da una squadraccia fascista, ha sollevato un vespaio di polemiche Quattro consiglieri di opposizione, dicendosi “sdegnati e indignati”, hanno contestato il metodo dell’amministrazione Di Gloria, che ha comunicato con una Pec, inviata il 13 ottobre, che sarebbe stata “scoperta una targa”.

La minoranza ha annunciato che verranno richiesti gli atti sulle autorizzazioni, all’amministrazione comunale e al Prefetto di

Enna . Oggi il segretario regionale siciliano del Pd Anthony Barbagallo in una nota ha dichiarato “Riteniamo l’iniziativa non condivisibile, inopportuna e non in linea con i valori del Partito Democratico: non possono convivere nella stessa lapide il nome di Giacomo Matteotti con quello del gerarca fascista Italo Balbo”.