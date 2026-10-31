Vannacci perde quasi l’1%, crescono Fratelli d’Italia, Lega, Pd e M5S: il sondaggio

(Adnkronos) – Secondo un sondaggio politico di Ipsos Doxa per il Corriere della sera, Fratelli d’Italia conferma il consenso rilevato lo scorso mese (oggi è infatti stimato al 26,7%, in crescita dello 0,3%), mentre Forza Italia vede un calo di un punto, passando dal 7,3% di settembre all’attuale 6,3%. Qualche segnale di ripresa invece si vede nella Lega che recupera quasi un punto passando dal 4,7% al 5,6%. In difficoltà, ancora, Futuro nazionale di Vannacci, che perde quasi un punto, passando dall’8,8% al 7,9% attuale. Complessivamente il centrodestra, escluso Vannacci, rimane quindi perfettamente stabile, al 39,4% come a settembre, mentre il centrodestra allargato a Vannacci perderebbe quasi un punto, collocandosi al 47,3%. Tra le forze di opposizione, sostanzialmente stabile il Partito democratico che passa dal 19,5% al 19,9%, come il Movimento 5 stelle che cresce nella stessa misura (dal 14,5% al 14,9%). Allo stesso modo rimane stabile Avs al 6,3%, come +Europa e Italia viva, entrambi con piccolissime contrazioni. Complessivamente il centrosinistra otterrebbe il 44,9%, con un lievissimo incremento (0,4%) rispetto al mese scorso. Infine Azione, fuori dagli schieramenti, conferma perfettamente il proprio 3% di settembre. Le valutazioni dell’esecutivo e della presidente del Consiglio confermano, con qualche piccolo miglioramento, i dati di settembre: l’indice di apprezzamento del governo è infatti oggi al 41 contro il 40 del mese scorso, quello di Giorgia Meloni al 42 contro il 41 precedente. Infine, l’apprezzamento dei leader non fa emergere cambiamenti di rilievo, tranne una piccola crescita di Matteo Salvini, che passa da un indice di 20 all’attuale 22, sempre in relazione alla conclusione del congresso del partito.

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)