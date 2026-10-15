Un pad più piccolo di uno smartphone: Xbox presenta Nano Controller

(Adnkronos) – Microsoft amplia la propria gamma di accessori dedicati al gaming con il debutto di Xbox Nano Controller, una periferica studiata per ridurre al minimo l'ingombro senza sacrificare l'ergonomia fondamentale. Con una lunghezza di poco superiore ai dodici centimetri e un peso di circa cento grammi, il nuovo modello risulta persino più leggero e compatto rispetto alla maggior parte degli smartphone attuali. L'obiettivo dichiarato è intercettare le esigenze di un pubblico giovane, di utenti con mani più minute o di chiunque desideri una soluzione pratica da portare nello zaino, mantenendo al tempo stesso la tradizionale configurazione a diciotto ingressi per garantire la piena compatibilità con qualsiasi genere di videogioco. Sul piano delle funzionalità, il dispositivo integra una batteria ricaricabile e introduce un tasto azione personalizzabile, sfruttabile per l'acquisizione rapida di screenshot e filmati o per richiamare scorciatoie di sistema. Il supporto congiunto alle tecnologie Xbox Wireless e Bluetooth assicura la connessione immediata su console, PC e piattaforme portatili, facilitando sia le sessioni cooperative in famiglia sia le partite tramite cloud gaming lontano dal salotto di casa. Il controller viene proposto a un prezzo di listino di 49,99 dollari con preordini già aperti, in vista di una distribuzione globale programmata per novembre che coinvolgerà decine di mercati internazionali, inclusa l'Italia. Per sostenere il periodo di lancio in vista delle festività, sono state inoltre predisposte partnership commerciali sul mercato statunitense con Samsung e Meta, che legheranno l'acquisto di determinati televisori con Gaming Hub integrato o visori Meta Quest a un pacchetto comprensivo del pad e di due mesi di abbonamento al servizio Xbox Game Pass Ultimate.

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