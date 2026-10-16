Trump e la confessione: “Mi trucco pochissimo, faccio da solo: non voglio sembrare morto”

(Adnkronos) – "Mi trucco pochissimo, lo faccio da solo". Donald Trump confessa in diretta quello che tutti, più o meno, sanno da sempre. Il presidente degli Stati Uniti sale sul palco di Dalton, in Georgia, per un comizio in vista delle elezioni di midterm di inizio novembre. "Se non metti un po' di makeup, sembri una persona morta. Non voglio avere quell'aspetto", dice il presidente evidenziando la propria sobrietà rispetto alle abitudini di John Osshoff, senatore democratico della Georgia. "John Osshoff ha spesso più soldi in makeup di qualsiasi uomo o donna nella storia del Senato. Le donne non sono contente di questo, ha speso una fortuna", dice Trump scaldando la folla in uno dei passaggi più curiosi del solito comizio-fiume, che dura ben più di un'ora e offre il consueto repertorio tra economia e successi in politica estera, gag per ridicolizzare avversari dei candidati repubblicani e attacchi contro i 'fake news media'. La battuta sul makeup, con la 'confessione', rappresenta una novità almeno parziale. Il tradizionale colorito del presidente, spesso tendente all'arancione, ha sempre lasciato poco spazio ai dubbi sull'impiego di prodotti cosmetici alla Casa Bianca.

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