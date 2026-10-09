Il Comune di Caltanissetta partecipa alla campagna di sensibilizzazione per la consapevolezza delle sindromi di PANS/PANDAS

Il Comune di Caltanissetta aderisce e sostiene la campagna internazionale #LightUp4PANS, promossa in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza delle Sindromi PANS/PANDAS, che si celebra il 9 ottobre 2026.

L’iniziativa, coordinata dall’Associazione Genitori PANS PANDAS BGE OdV, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e il mondo sanitario su patologie pediatriche ancora poco conosciute ma dall’impatto devastante sulla vita dei bambini e delle loro famiglie.

Cosa sono le Sindromi PANS e PANDAS

Le sindromi PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections) sono condizioni neuroinfiammatorie del sistema nervoso centrale che colpiscono in età pediatrica. Tali patologie provocano l’insorgenza improvvisa e acuta di gravi sintomi neuropsichiatrici e comportamentali in bambini precedentemente sani.

Tra i sintomi principali si riscontrano:

Disturbo ossessivo-compulsivo ad esordio acuto e tic motori/vocali;

Ansia intensa, attacchi di panico e sbalzi d’umore;

Regressione comportamentale e difficoltà cognitive o scolastiche;

Disturbi del sonno e dell’alimentazione;

Alterazioni motorie, iperattività, crisi di rabbia o depressione.

All’origine della sindrome vi è una risposta immunologica e neuroinfiammatoria innescata da infezioni comuni, tra cui lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A, il Mycoplasma e il virus di Epstein-Barr.

L’importanza della diagnosi precoce

La diagnosi tempestiva e l’accesso rapido a cure adeguate sono cruciali per migliorare la prognosi e prevenire conseguenze permanenti. Per questa ragione, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta si unisce alla rete di comuni, enti e istituzioni per sostenere la diffusione della conoscenza scientifica e l’integrazione di queste patologie nei percorsi sanitari e assistenziali nazionali.

Con l’adesione a questa giornata, la città di Caltanissetta intende esprimere la propria vicinanza e solidarietà a tutti i bambini affetti da tali sindromi e alle loro famiglie, riaffermando l’importanza del diritto alla salute, all’equità di trattamento e all’inclusione scolastica e sociale.

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle patologie: