Il Comune di Caltanissetta partecipa alla campagna di sensibilizzazione per la consapevolezza delle sindromi di PANS/PANDAS

Il Comune di Caltanissetta aderisce e sostiene la campagna internazionale #LightUp4PANS, promossa in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza delle Sindromi PANS/PANDAS, che si celebra il 9 ottobre 2026.
L’iniziativa, coordinata dall’Associazione Genitori PANS PANDAS BGE OdV, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica, le istituzioni e il mondo sanitario su patologie pediatriche ancora poco conosciute ma dall’impatto devastante sulla vita dei bambini e delle loro famiglie.
Cosa sono le Sindromi PANS e PANDAS
Le sindromi PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections) sono condizioni neuroinfiammatorie del sistema nervoso centrale che colpiscono in età pediatrica. Tali patologie provocano l’insorgenza improvvisa e acuta di gravi sintomi neuropsichiatrici e comportamentali in bambini precedentemente sani.
Tra i sintomi principali si riscontrano:
- Disturbo ossessivo-compulsivo ad esordio acuto e tic motori/vocali;
- Ansia intensa, attacchi di panico e sbalzi d’umore;
- Regressione comportamentale e difficoltà cognitive o scolastiche;
- Disturbi del sonno e dell’alimentazione;
- Alterazioni motorie, iperattività, crisi di rabbia o depressione.
All’origine della sindrome vi è una risposta immunologica e neuroinfiammatoria innescata da infezioni comuni, tra cui lo Streptococco beta-emolitico di gruppo A, il Mycoplasma e il virus di Epstein-Barr.
L’importanza della diagnosi precoce
La diagnosi tempestiva e l’accesso rapido a cure adeguate sono cruciali per migliorare la prognosi e prevenire conseguenze permanenti. Per questa ragione, l’Amministrazione comunale di Caltanissetta si unisce alla rete di comuni, enti e istituzioni per sostenere la diffusione della conoscenza scientifica e l’integrazione di queste patologie nei percorsi sanitari e assistenziali nazionali.
Con l’adesione a questa giornata, la città di Caltanissetta intende esprimere la propria vicinanza e solidarietà a tutti i bambini affetti da tali sindromi e alle loro famiglie, riaffermando l’importanza del diritto alla salute, all’equità di trattamento e all’inclusione scolastica e sociale.
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle patologie:
- Sito ufficiale dell’Associazione: www.pandasbge.it
- E-mail: eventi@pandasbge.it | pandasbge@gmail.com
- Hashtag ufficiali: #LightUp4PANS #facciamorumore #selariconoscilacuri