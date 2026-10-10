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10eLotto, a Enna colpo da 10mila euro

Redazione 3

10eLotto, a Enna colpo da 10mila euro

Ven, 09/10/2026 - 11:23

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La Sicilia sorride con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 8 ottobre, il colpo più alto di giornata arriva da Enna, con un 9 Oro da 50mila euro in piazza Giuseppe Mazzini. Si festeggia ancora in Sicilia, anche con un 4 Doppio Oro da 8mila euro messo a segno a Cinisi, in provincia di Palermo, in corso Umberto I. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3 miliardi da inizio anno.

Lotto, tripletta da oltre 65mila euro in Sicilia

Esulta la Sicilia con il Lotto. Come riporta Agipronews, nell’estrazione di giovedì 8 ottobre i premi più ricchi hanno portato nella Regione una tripletta da oltre 65mila euro: centrati oltre 32mila euro in Via Fallira a Ragusa, vincita più alta della giornata, con un terno e tre ambi sulla ruota di Palermo e una giocata da 10 euro; il terno 6-19-71 regala invece 22.500 euro a un fortunato giocatore di Via del Granatiere a Palermo, a cui si aggiungono altri 11mila euro vinti nel capoluogo siciliano – questa volta presso il punto vendita in Corso Calatafini – con un terno e due ambi “Oro”. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,3 milioni di euro, per un totale di 954,2 milioni di euro da inizio 2026.

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