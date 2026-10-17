Torneo Itf juniores wheelchair: domenica si assegnano i titoli. Serie A1: doppio incrocio Palermo – Bolzano

Il 1° Torneo Itf juniores wheelchair di scena al Ct Palermo (il club di viale del Fante organizza per la terza volta dal 2022 un evento di tennis in carrozzina) nella tarda mattinata di domani (18 ottobre), emetterà i propri verdetti una volta terminata la terza ed ultima giornata del round robin maschile e femminile.

Quest’oggi si sono registrati i successi del 14enne messinese del Tennis Filari Andrea Roccamo che ha sconfitto per 6-1 5-7 6-2 l’abruzzese di Francavilla al Mare, Lorenzo Valentini. Per Roccamo, seguito a Palermo dal maestro Antonio Lo Surdo, seconda vittoria nel girone. Domenica alle ore 9 su uno dei due campi in greenset, la sfida decisiva per la vittoria del torneo contro il fortissimo piemontese, numero 4 del ranking Itf juniores, Lorenzo Politanò (anche lui con due affermazioni in altrettante gare messe a referto) che nelle scorse settimane ha giocato il tabellone dello Us Open. A contendersi il terzo ed il quarto posto saranno Valentini ed il tedesco Timo Schmiesing.

Situazione analoga nel round robin femminile, dove ci sono due atlete a punteggio pieno. Si tratta della francese Manon Dayan, numero 7 delle graduatorie, e delle lettone di 17 anni Airlina Mosko appena a ridosso della top 10. La giocatrice transalpina, quest’oggi, ha battuto la wild card romana Giorgia Piazzolla lasciandole solo un gioco, mentre Mosko ha prevalso per 6-3 7-6 su una tenace e combattiva 18enne Beatrice Draghici del Nuovo Ct Marsala Sportabilia.

In questa stagione nel calendario internazionale giovanile di tennis wheelchair sono presenti 27 tornei nel territorio nazionale: due di essi collocati in Sicilia, dato che, insieme a quello attualmente di scena al Ct Palermo, ci sarà la tappa prevista al Monte Kà Tira di San Gregorio di Catania dal 6 all’8 novembre.

SERIE A1

Domani mattina con inizio alle 9, terza giornata della fase a gironi della serie A1 maschile e femminile e curiosamente ci sarà un doppio incrocio tra Ct Palermo e Tc Rungg Bolzano. Le ragazze giocheranno in casa, mentre i ragazzi in trasferta sul rosso indoor.

I capitani della compagine femminile Alessandro Chimirri e Davide Freni, quattro punti all’attivo dopo due gare, avranno a disposizione la 22enne palermitana Giorgia Pedone, la ternana Angelica Raggi, la francese Yasmine Mansouri e l’altra giocarice del vivaio del club di viale del Fante, vale a dire la 18enne Elisabetta Allegra. Nella squadra ospite potrebbe essere presente la licatese Dalila Spiteri.

La squadra maschile, invece, sarà composta dal 36enne top 100 Atp Marco Trungelliti, argentino con cittadinanza italiana, dal tedesco Adrian Oetzbach, alla sua seconda stagione in maglia Ct Palermo, dal licatese Luca Potenza (ancora imbattuto in singolare dalla passata stagione) e dai tre atleti del vivaio del Ct Palermo, il mancino classe 2003 Gabriele Piraino, alle prese con problemi alla schiena, Antonino Trinceri e Riccardo Surano, rispettivamente 18 e 19 anni.