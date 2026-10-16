Torneo Itf juniores Wheelchair: conclusa la prima giornata al Ct Palermo. Vince il messinese Roccamo che supera in tre set il tedesco Schmiesing, sconfitta invece la marsalese Draghici ad opera della francese Manon

Prima giornata di gare sui due campi in greenset del Ct Palermo per quel che concerne il Torneo Itf juniores di tennis wheelchair (Referee del torneo, Francesco Guglielmino, direttore del torneo, Alessandro Chimirri) che si concluderà domenica 18 ottobre.

La manifestazione, supportata da Fondazione Sicilia e da AMG Gas Luce, rientra tra quelle messe in calendario in occasione del centenario del club presieduto da Alessandro Lazzaro e dove, pochi giorni fa, è calato il sipario sui 53° Campionati Internazionali di Sicilia, prova Challenger 50 maschile.

Nei tre match disputati oggi, successo del 14enne messinese del Filari Tennis, Andrea Roccamo (27 del ranking) vittorioso in tre set ed in rimonta sul tedesco Timo Schmiesing, 16 anni nativo di Colonia, numero 56 delle classifiche mondiali giovanili. Esordirà invece sabato alle ore 14, il forte piemontese Lorenzo Politanò, numero 4 del ranking, con all’attivo ben 9 successi in questa tipologia di tornei tra il 2025 e quest’anno. Politanò sfiderà alle ore 14 Timo Schmiesing e successivamente l’abruzzese Lorenzo Valentini. Ques’ultimo, a partire dalle 10:30 se la vedrà con Roccamo.

In campo femminile, la francese Dayan Manon, numero 7 delle graduatorie, ha sconfitto senza patemi la 18enne marsalese del Nuovo Circolo Tennis Marsala Sportabilia, Beatrice Draghici (mamma e papà rumeni). Nell’altra gara del round robin, affermazione della 17enne lettone Ailina Mosko (numero 11 delle classifiche Itf juniores) sulla 14enne wild card romana Giorgia Piazzolla.

Ricordiamo che domenica, a partire dalle ore 9, sui campi numero 1 e numero 2 , si disputerà la gara della terza giornata di serie A1 femminile tra Ct Palermo e Tc Rungg Bolzano (ingresso libero).

Ricordiamo inoltre che lunedì 12 ottobre, il Circolo Tennis Palermo ha ricevuto a Roma al Palazzetto del CPO Giulio Onesti, il Collare d’Oro, la massima onorificenza dello sport italiano. Il club di viale del Fante è stato premiato, sia per aver tagliato il traguardo dei 100 anni di attività, ma anche per meriti sportivi (oltre 100 titoli nazionali tra individuali e squadre).