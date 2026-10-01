Tineco, tecnologia ed evoluzione degli elettrodomestici per la cura della casa

(Adnkronos) – Tineco, indicata da Euromonitor International come primo produttore globale nel segmento degli aspirapolvere wet & dry per uso domestico, porta avanti dal 2020 un percorso di innovazione tecnologica che ha introdotto sensori per il rilevamento automatico dello sporco e sistemi automatizzati per la pulizia dei rulli. Un’evoluzione che il brand sintetizza oggi nel posizionamento “Tineco Floor Washer: Every Generation, A New Definition”. In occasione delle promozioni Amazon previste a inizio ottobre, Tineco, divisione del gruppo ECOVACS specializzata nei dispositivi smart per la cura della casa, concentra l’attenzione su cinque prodotti già presenti sul mercato, proposti con condizioni promozionali dedicate. Una selezione che attraversa le principali aree della pulizia domestica, dal lavaggio dei pavimenti all’aspirazione a secco, fino al trattamento di tappeti, moquette e superfici tessili. Tra i modelli di punta figura la lavapavimenti a vapore FLOOR ONE S9 Artist Boost Steam, dotata della tecnologia BoostSteam, capace di portare il vapore a una temperatura dichiarata di 230 °C in circa 20 secondi alla prima accensione e in 5 secondi nelle erogazioni successive. Il sistema è affiancato da una potenza di aspirazione di 25.000 Pa e dal meccanismo ReverseScrub, progettato per intervenire sulle fughe delle piastrelle e sui residui più tenaci. Per il lavaggio e l’aspirazione combinata delle superfici dure, la FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro utilizza invece il sistema HyperSteam a 160 °C, insieme alla tecnologia DualBlock per limitare i grovigli sul rullo e alla struttura Lay-Flat reclinabile fino a 180°, pensata per raggiungere anche gli spazi sotto gli arredi più bassi. Sul fronte delle lavapavimenti cordless, la FLOOR ONE S7 Stretch Ultra adotta il sistema continuo ad acqua pulita MHCBS e un design snodabile e reclinabile, mentre per l’aspirazione a secco la PURE ONE A70S offre una potenza fino a 270 AW e un’autonomia dichiarata fino a 110 minuti. Il modello integra inoltre il canale di raccolta ClogLess, la spazzola anti-groviglio ZeroTangle e un sistema di illuminazione LED verde a 120° progettato per rendere più visibile il pulviscolo sulle superfici. La proposta si estende infine alla cura di tappeti, moquette e rivestimenti tessili con CARPET ONE Cruiser, lavatappeti da 130 W dotata di un sistema di asciugatura ad aria calda fino a 75 °C. La combinazione tra lavaggio profondo, gestione dell’umidità residua e asciugatura accelerata punta a ridurre i tempi necessari prima del riutilizzo delle superfici trattate, ampliando la gamma di utilizzo oltre la tradizionale pulizia dei pavimenti duri.

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