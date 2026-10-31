Terza Categoria. Nella 2^ di campionato spiccano le sfide Atletico Mussomeli – Acquaviva e Montedoro – Don Bosco Mussomeli; Vallelunga a caccia del bis

Seconda giornata di campionato in Terza Categoria. Dopo la gara di esordio, domenica si gioca il secondo turno che propone diverse sfide parecchio interessanti. In primo luogo la sfida, molto attesa, tra Atletico Mussomeli e Acquaviva. L’Atletico Mussomeli è reduce dalla sconfitta alla prima giornata contro l’Atletico San Cataldo che domenica riposerà. Chiaro che i manfredonici intendono riscattarsi dopo la sconfitta di misura rimediata domenica scorsa allo stadio Antonio Alaimo contro l’Atletico San Cataldo. Si troveranno tuttavia di fronte al Nino Caltagirone un’Acquaviva con il morale a mille dopo la vittoria di domenica scorsa all’esordio.

Altro match parecchio interessante è quello tra il Vallelunga e l’Altariva Riesi (ore 15), con i vallelunghesi che puntano a bissare il successo di domenica scorsa per ribadire il loro ruolo di protagonisti in campionato. Per il resto esordio casalingo per il Bompensiere Family di Michelangelo Benvissuto contro la Buterese. Esordio casalingo anche per il Montedoro contro l’ostico Don Bosco Mussomeli di Giovanni Belfiore (Nella foto), a riposo nella prima di campionato e annunciato tra le squadre protagoniste in questo campionato.

A chiudere la serie degli incontri di questo secondo turno c’è il match tra La Riesina e la Caterinese Under 21, con i primi a caccia del successo e i secondi che cercheranno di far dimenticare la brutta partenza di domenica scorsa.