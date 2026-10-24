Terza Categoria. Negli anticipi del sabato primi sorrisi stagionali per Atletico San Cataldo e Vallelunga

E’ iniziato subito all’insegna dei gol e dello spettacolo il campionato di Terza Categoria. Nei due anticipi del sabato, infatti, non sono mancati i momenti di bel calcio, ma anche le reti a incorniciare una gran bella giornata di calcio. In particolare l’Atletico San Cataldo ha battuto 1-0 l’Atletico Mussomeli. La rete decisiva è stato realizzato da Zouine nel contesto di un match duro e combattuto nel corso del quale le due squadre non hanno certo lesinato energie.

Nel secondo anticipo del sabato il Vallelunga ha travolto la Caterinese B Under 21 con il risultato di 1-11. Un risultato parecchio pesante per i giovani caterinesi. Il Vallelunga è andato a segno due volte con Insinna, tre con Giuseppe Musarra e tre volte con Patti. A completare l’esaltante score della gara per i vallelunghesi ci hanno pensato Catania e Trabona. Il tutto nel contesto di una vittoria netta e senza storia con la quale il Vallelunga ha iniziato come meglio non avrebbe potuto.