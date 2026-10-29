Tennis. Ivano Aquilina s’è laureato Campione regionale Over 50: battuto in 3 set Salvatore Pagano

Ivano Aquilina storico dirigente e orgoglio del Tennis Club Caltanissetta ha conquistato il Master Regionale Over 50, laureandosi campione siciliano. Un’impresa bella e buona quella del tennista nisseno che, seguito dal Tecnico Nazionale Giancarlo Giuliana, s’è imposto in finale al termine di un’autentica battaglia contro il fortissimo Salvatore Pagano, class.2.8, con il punteggio di 4/6 7/5 12/10, annullando ben due match point nel super tie-break decisivo.

Una vittoria di carattere, cuore e determinazione, la sua, che dimostra come passione e voglia di mettersi in gioco non abbiano età. Un successo che è stato salutato con gioia e soddisfazione dal Tennis Club Caltanissetta che da sempre ha avuto in Ivano Aquilina un insostituibile pilastro tecnico ed organizzativo, oltre che un punto di riferimento in termini d’immagine. E ora questo titolo regionale nel contesto di una carriera da incorniciare.