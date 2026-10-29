Switch Sports Resort: il ritorno dello sport domestico in versione vacanza

(Adnkronos) – Con più di 80 milioni di copie vendute, Wii Sports (2006) è uno dei videogiochi più famosi della storia. Nintendo ha ripreso la serie in diverse occasioni, e oggi propone un seguito della saga per Switch 2 che segue il primo Switch Sports, uscito nel 2022. Tre delle sei discipline del predecessore sono state riproposte: tennis, bowling e pallavolo. A queste si aggiungono golf e basket, già presenti in precedenti episodi della serie, e sette discipline inedite: boxe, tennis tavolo, tiro con l'arco, wrestling coi pollici, skateboard, jetski e pilotaggio di un piccolo aereo a elica. Il sistema di controllo si basa sul movimento del controller. Nello skateboard il controller va tirato verso di sé per prendere velocità, inclinato per sterzare e sollevato per saltare ed eseguire acrobazie. Nel tennis tavolo i movimenti del polso permettono di imprimere effetto e di schiacciare la pallina. Il basket fa eccezione: al ritmo veloce dell'omonimo sport reale si sostituisce un meccanismo a turni. La lotta dei pollici presenta personaggi con dita di dimensioni sproporzionate. Jetski e aereo consentono di esplorare l'isola in modo meno competitivo. Il primo permette di seguire i delfini rosa che saltano tra le onde; con l'aereo si sorvolano stadi, caffetterie e spiagge popolate da piccoli personaggi. Le due modalità richiamano le serie Nintendo Wave Race e Pilotwings, da tempo inattive. Per il giocatore singolo è prevista una progressione a livelli nelle leghe dell'isola, una per ogni sport. Il superamento dei livelli sblocca capi di abbigliamento per personalizzare il proprio personaggio. Ogni disciplina offre inoltre varianti aggiuntive, tra cui percorsi a ostacoli nel bowling e una gara di tiri da tre punti nel basket. Dopo una settimana di utilizzo quotidiano, il giudizio complessivo è positivo. Il gioco risulta adatto alle sessioni in compagnia e offre contenuti sufficienti per un utilizzo prolungato. Un ulteriore elemento unico della serie e qui riuscito più che mai è il coinvolgimento fisico richiesto ai giocatori, che li porta ad alzarsi dal divano e a consumare calorie divertendosi. I controller della nuova console sono precisi e interattivi più che mai, con un'ottima risposta e effetti di vibrazione realisitici, aggiornando ai tempi contemporanei un grandissimo classico.

—tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)