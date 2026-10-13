Smartphone, in tre mesi vendite giù del 20%: peggior risultato dal 2012

(Adnkronos) – Nel terzo trimestre del 2026 le spedizioni mondiali di smartphone sono diminuite del 20% rispetto allo stesso periodo del 2025, il livello più basso per un terzo trimestre da quattordici anni a questa parte. Il dato emerge dalle stime preliminari del servizio Market Monitor di Counterpoint Research, che parla di un calo in linea con le attese. All'origine c'è il rincaro delle memorie DRAM e NAND, che ha gonfiato i costi di produzione e aggravato la scarsità di componenti, con effetti diretti sulle consegne dei produttori. Questi ultimi hanno trasferito l'aumento sui listini: da gennaio i prezzi al dettaglio sono cresciuti in media del 20%, spingendo verso l'alto anche il prezzo medio di vendita. Per l'analista senior Shilpi Jain, quello appena concluso è il secondo trimestre consecutivo colpito in pieno dalla crisi delle memorie. La carenza, spiega, rende il mercato più selettivo e modifica le strategie delle aziende e le abitudini degli acquirenti: si tende a conservare più a lungo il telefono in uso, si valuta con maggiore frequenza il ricondizionato e si privilegiano dispositivi di valore più alto. La pressione si concentra sul mercato di massa, mentre la domanda premium si mostra relativamente più solida, con un divario crescente tra i due segmenti. Samsung conferma il primo posto con una quota salita al 23%, il maggiore incremento tra i grandi produttori, nonostante spedizioni in calo del 3%. L'azienda sudcoreana ha puntato su prezzi medi più alti e sulla crescita del fatturato, favorita dai modelli di fascia alta e dal lancio dei pieghevoli: la serie Galaxy Z Fold8 ha registrato una domanda iniziale robusta. Una fornitura di componenti stabile ha inoltre sostenuto la serie A di fascia media nei mercati emergenti, dove alcuni marchi cinesi hanno ridotto la propria presenza. Apple supera per la prima volta il 20% in un terzo trimestre, arrivando al 22%, pur con spedizioni in diminuzione. Il calo si spiega soprattutto con l'assenza di un iPhone 18 base, che ha comportato un riempimento dei canali di vendita più contenuto rispetto alla gamma completa di iPhone 17 dodici mesi prima. Anche Cupertino ha alzato i prezzi, ma solo nelle ultime settimane del trimestre. Gli iPhone 18 Pro hanno invece debuttato meglio dei predecessori, in particolare in Cina e in India, mentre la tenuta della serie iPhone 17 ha attenuato la flessione. Xiaomi registra la contrazione più marcata, oltre il 30%, e scende a una quota del 10%. Il gruppo ha ridotto l'esposizione alle fasce di prezzo inferiori e ai mercati esteri non strategici, aumentando i prezzi medi e limitando i piani di spedizione per evitare vendite in perdita. Prosegue intanto il rafforzamento nel segmento medio-alto e premium in Cina, dove la serie Xiaomi 18 e i modelli pieghevoli hanno ricevuto una risposta positiva, aiutati dal processore proprietario XRING O3. Oppo e vivo vedono le spedizioni scendere di oltre il 20%, con quote rispettivamente al 9% e all'8%. Entrambe hanno aumentato i prezzi nelle fasce di ingresso e intermedia. Oppo ha accorpato portafoglio prodotti e attività dei marchi Oppo, realme e OnePlus per ridurre le sovrapposizioni e i costi, orientando l'offerta verso mercati e modelli a maggiore rendimento. vivo si concentra su India e Cina, rafforzando la serie Y per i consumatori attenti al prezzo e ampliando le linee premium X, V e S; gli aumenti, tuttavia, hanno escluso i modelli economici da fasce di prezzo rilevanti, mentre la mancanza di scorte ha limitato ulteriormente le consegne. Le prospettive per la parte restante dell'anno restano difficili. I produttori continueranno a dare priorità alla redditività rispetto ai volumi, con tagli alla produzione, cataloghi più ristretti e maggiore attenzione ai dispositivi premium. I segmenti più sensibili al prezzo risentiranno di listini più alti e di una minore disponibilità di componenti. Secondo Counterpoint, una ripresa significativa dei volumi complessivi non è attesa finché non miglioreranno costi e forniture.

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