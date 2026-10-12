Serie A, oggi Atalanta-Venezia – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo l'Atalanta. Oggi, lunedì 12 ottobre, i nerazzurri ospitano alla New Balance Arena di Bergamo il Venezia, nel primo dei due posticipi del lunedì della sesta giornata di Serie A. In classifica la Dea, che prima della pausa ha perso tre partite di fila, si trova all'undicesimo posto con 6 punti insieme al Lecce. I lagunari sono invece desolatamente ultimi con zero punti. Giovedì prossimo 15 ottobre l'Atalanta farà il suo esordio in Conference League in casa alle 21 contro il Pafos.

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