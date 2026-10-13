Palermo, inchiesta corruzione: Armao interrogato dal Gip

Sarà interrogato questa mattina, a partire dalle 9.30, davanti al Gip del tribunale di Palermo Giuseppa Zampino, il docente universitario Gaetano Armao, avvocato, ex vicepresidente della Regione nella passata legislatura, per il quale la Procura di Palermo ha chiesto l’arresto per corruzione. L’inchiesta coinvolge anche altre persone che avrebbero fatto da intermediari. Armao è accusato di avere ricevuto tangenti nella sua qualità di presidente della Cts, la Commissione tecnica specialistica della Regione incaricata di dare permessi legati a opere e interventi ambientali relativi anche alle energie alternative. L’amministrativista avrebbe percepito tangenti anche per intercedere, grazie ai suoi rapporti con rappresentanti dell’amministrazione di Palazzo d’Orleans, in favore delle società impegnate nelle cure palliative, preoccupate dalla possibilità che la Regione ampliasse il numero dei soggetti autorizzati (e finanziati) per l’assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti terminali. Armao, assieme all’amico e collega Pierluigi Matta, sarà interrogato questa mattina, insieme con il deputato regionale del Movimento per l’autonomia Giuseppe Geremia Lombardo, nipote del fondatore del Mpa ed ex presidente della Regione, Raffaele Lombardo. (Adnkronos)