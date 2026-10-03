Catania, parcheggiatore abusivo straniero pregiudicato tenta di rubare auto: arrestato

La Polizia di Stato di CATANIA ha arrestato un 40enne straniero, destinatario di un divieto di ritorno nel comune di

CATANIA , il quale non solo ha violato la misura di prevenzione, ma si è anche reso responsabile di un tentato furto di autovettura.

I poliziotti della squadra volanti sono intervenuti in Piazza Alcalà, poiché la guardia particolare giurata del parcheggio aveva segnalato, tramite numero unico di emergenza, la presenza di un soggetto a lui noto, in quanto parcheggiatore abusivo, il quale aveva tentato di rubare un’utilitaria ivi parcheggiata per poi allontanarsi verso la fermata dell’autobus nel tentativo di fuggire. Giunti sul posto tempestivamente, gli agenti hanno bloccato il 40enne che era appena salito su un autobus e subito dopo hanno constatato il danneggiamento della portiera lato guida dell’autovettura.

A seguito dell’identificazione dell’uomo, senza fissa dimora, è risultato gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di CATANIA . Per tale ragione, dopo la formalizzazione della denuncia da parte della proprietaria dell’autovettura, il 40enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per la violazione della misura di prevenzione, fermando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.