Onu: “Oltre 15mila civili uccisi o feriti nel 2026 in Ucraina, più 55% rispetto al 2025”

(Adnkronos) – Oltre 15mila civili sono stati uccisi o feriti in Ucraina nei primi otto mesi del 2026, con una media di oltre 400 vittime a settimana e un aumento del 55% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell'Ufficio dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, che ha documentato complessivamente 15.﻿280 vittime civili. Quasi 2.500 persone sono state uccise o ferite dall'impiego di bombe plananti russe nelle aree del fronte, il 62% in più rispetto al 2025. "La guerra in Ucraina è una catastrofe per i diritti umani che cresce e si intensifica di settimana in settimana, provocando sofferenze inimmaginabili ai civili e minacciando un disastro ancora maggiore nell'intera regione", ha dichiarato l'Alto commissario Volker Turk. L'Onu ha segnalato inoltre l'aumento degli attacchi russi contro infrastrutture energetiche e obiettivi civili, tra cui scuole, strutture sanitarie, edifici residenziali, ferrovie e attività commerciali, mettendo in guardia dalle conseguenze per la popolazione con l'avvicinarsi dell'inverno. Turk ha esortato gli Stati che hanno influenza sulla Russia ad agire per favorire la pace "prima che la tragedia diventi ancora peggiore" e ha chiesto che alle violazioni commesse durante il conflitto segua l'accertamento delle responsabilità. L'Ufficio Onu ha inoltre documentato 1.004 casi di violenza sessuale legata al conflitto tra febbraio 2022 e luglio 2026: l'89% è stato attribuito alle forze russe e l'11% a quelle ucraine.

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