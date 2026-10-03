Due bancomat assaltati con escavatore nel Siracusano

Assalto nella notte a due istituti di credito a Sortino, nel Siracusano. Una banda del bancomat ha colpito le filiali del Monte dei Paschi di Siena e della Banca agricola popolare di Ragusa, portando via gli sportelli con il denaro all’interno. Secondo le prime testimonianze i malviventi erano in dodici e si sono mossi con tre auto e un escavatore, usato per scardinare gli sportelli automatici. Il mezzo con cui hanno trasportato l’escavatore e’ stato lasciato all’ingresso del paese, per impedire l’accesso ad altri veicoli. L’allarme e’ stato dato dai residenti, svegliati dal frastuono. Le forze dell’ordine hanno rimosso l’ostacolo e avviato le indagini per risalire agli autori. (AGI) (Siracusa Press)