Migranti: ong Nadir soccorre 53 persone, sbarco a Lampedusa

Cinquantatre’ migranti soccorsi nel Mediterraneo dal veliero Nadir della ong tedesca ResQship sono sbarcati al porto di Lampedusa, mentre a Porta d’Europa erano ancora in corso le commemorazioni delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. Nelle stesse ore sono stati effettuati altri soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera.

I 53 migranti arrivati ​​con la Nadir, dopo un primo triage sanitario al porto, saranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura, dopo lo spostamento di 150 ospiti con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, erano presenti 296 persone.