Migranti: ong Nadir soccorre 53 persone, sbarco a Lampedusa

Cinquantatre’ migranti soccorsi nel Mediterraneo dal veliero Nadir della ong tedesca ResQship sono sbarcati al porto di Lampedusa, mentre a Porta d’Europa erano ancora in corso le commemorazioni delle 368 vittime del naufragio del 3 ottobre 2013. Nelle stesse ore sono stati effettuati altri soccorsi dalle motovedette della guardia di finanza e della guardia costiera.
I 53 migranti arrivati con la Nadir, dopo un primo triage sanitario al porto, saranno trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella struttura, dopo lo spostamento di 150 ospiti con il traghetto di linea diretto a Porto Empedocle, erano presenti 296 persone.