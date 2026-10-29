San Cataldo. Ecco le disposizioni per la viabilità e gli orari di apertura del Cimitero comunale per la ricorrenza di Ognissanti e la Commemorazione dei Defunti

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale, per il tramite degli assessori Carmelo Zimarmani (viabilità) e Marcello Frattallone (servizi cimiteriali), ha reso noto che, in occasione della ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, saranno adottate le seguenti disposizioni per agevolare l’afflusso dei visitatori presso il cimitero comunale.

Nei giorni 30 e 31 ottobre e 1, 2 e 3 novembre, sarà interdetta la circolazione veicolare nelle aree interessate. Sarà comunque consentito l’accesso alle autovetture che accompagnano persone con disabilità. ORARI DI APERTURA DEL CIMITERO:

– 30 e 31 ottobre e 3 novembre:

– Mattina: 08:30 – 12:30

– Pomeriggio: 14:30 – 17:30

– 1 e 2 novembre:

– Orario continuato: 08:30 – 17:00

Nelle giornate del 1° e 2 novembre sarà attivo un servizio navetta gratuito, con i seguenti orari:

– Mattina: 09:30 – 11:00

– Pomeriggio: 15:00 – 16:30

L’Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a prendere visione delle disposizioni indicate e a collaborare al fine di garantire un accesso ordinato e agevole al cimitero, nel rispetto di tutti i visitatori.