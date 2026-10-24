Rugby,serie B. Rinvio d’ufficio della sfida Palermo/Nissa-Ragusa/Siracusa

La Palermo/Nissa comunica che la partita casalinga contro il XV Sud-Est Ragusa/Siracusa, originariamente prevista per domenica 25 ottobre 2026 alle ore 14:30 al “Tenente Onorato” di Palermo, è stata rinviata d’ufficio.

A seguito della comunicazione ufficiale trasmessa dal Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), la Commissione Gare ha disposto il rinvio d’ufficio di tutte le gare del Girone 6 programmate per la giornata del 25 ottobre. La decisione è stata presa vista l’eccezionale situazione venutasi a creare con riferimento alla difficoltà legate al reperimento, in alcune regioni, del carburante e delle conseguenti difficoltà alla programmazione ed effettuazione, per alcune squadre, delle trasferte. L’incontro è stato riprogrammato per domenica 22 novembre 2026. La FIR invierà il calendario con la programmazione dettagliata e definitiva, giovedì 29 ottobre 2026.